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⚡⚡⚡ Заработал сервис по отправке данных о сотрудниках на удаленке. UPD: уже лежит

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру
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На портале mos.ru заработал сервис по подаче данных о сотрудниках, которых работодатели обязаны отправить на удаленную работу.

С 12 октября каждый понедельник работодатели обязаны подавать сведения о таких сотрудниках — номер транспортной (социальной) карты, номер телефона, номер автомобиля.

«Заполненную форму можно загрузить уже с сегодняшнего дня. Для этого на портале mos.ru заработал специальный сервис. С его помощью работодатели могут не только предоставить необходимую информацию, но и проверить, корректно ли загрузились сведения», — пояснили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Для подачи сведений нужно авторизоваться на mos.ru, используя учетную запись организации, зайти в каталог услуг для бизнеса, выбрать вкладку «Организация бизнеса», затем — «Помощь бизнесу». Также сервис доступен в разделе «Популярное».

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Работодателю необходимо прикрепить заполненную форму и нажать на кнопку «Подать запрос». После успешной загрузки файла на экране появится зеленая галочка и кнопка «Скачать файл результатов». В этом документе можно увидеть, какие сведения загрузились корректно, а какие не были приняты системой из-за ошибок при заполнении формы.

История и статус отправки данных будут в журнале загрузки списков сотрудников на удаленной работе. Чтобы перейти в него, в личном кабинете юридического лица и индивидуального предпринимателя надо выбрать вкладку «Удаленная работа». Для каждой загрузки сведений в журнале отобразятся дата, общая численность сотрудников организации и число человек, по которым внесена информация о переводе на удаленку. Там же можно скачать как загруженные формы, так и файлы результатов.
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Согласно ч.1 ст. 20.6.1 КоАП, штраф для юридических лиц может составить 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч рублей. При повторном выявлении нарушения компании грозит приостановление деятельности.

Форма для подачи в формате Excel прикреплена во вложении.

И, как «Клерку» комментируют в «БУХ! Молния», он уже лёг:

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Что и следовало ожидать.

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