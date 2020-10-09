⚡⚡⚡ Заработал сервис по отправке данных о сотрудниках на удаленке. UPD: уже лежит

Согласно ч.1 ст. 20.6.1 КоАП, штраф для юридических лиц может составить 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч рублей. При повторном выявлении нарушения компании грозит приостановление деятельности.

Форма для подачи в формате Excel прикреплена во вложении.

И, как «Клерку» комментируют в «БУХ! Молния», он уже лёг:

Что и следовало ожидать.