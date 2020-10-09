Все об электронных трудовых книжках: приглашаем на онлайн-курс

Приглашаем на онлайн-курс по электронным трудовым книжкам. На основе рекомендаций ПФР и Роструда.
Онлайн-курс «Электронные трудовые книжки: все, что нужно знать работодателям и работникам в 2020-2021 годах».
Вы узнаете, как:
- Правильно переводить работников на ЭТК.
- Предоставлять им сведения о работе по новым правилам.
- Принимать и увольнять работников так, чтобы ни один инспектор не придрался.
- Составлять и вовремя сдавать новую кадровую отчетность правильно.
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