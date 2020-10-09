Сразу два банка из одного региона лишились лицензии

ЦБ сегодня лишил лицензии сразу два банка. Оба банка из Кабардино-Балкарской Респулики.

ООО «Банк «Майский» (Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский — 350 место в банковской системе);

ООО «Банк «Прохладный» (Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный — 348 место в банковской системе).

Более 70 % кредитного портфеля «Прохладного» представлено проблемными ссудами. Кроме того, банком проводились схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов, информация о которых будет направлена в правоохранительные органы.

В «Майском» также были выявлены случаи фиктивного погашения ссудной задолженности в целях сокрытия реального уровня просроченной задолженности и искусственного формирования процентных доходов кредитной организации.

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, также будет направлена в правоохранительные органы.