Решить вопрос с вывозом древесины можно было бы не так радикально, считают эксперты

Россия, следуя поручению президента, прекращает экспорт древесины с 2022 года. Эксперты считают, что к решению проблемы можно было бы подойти по-другому.

Комментирует Сергей Демин, заместитель председателя Партии Роста, эксклюзивный представитель и импортёр элитного чая «МЛЕСНА» в Россию

Об ущербе для экономики от вывоза леса в Китай

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«Сейчас компании, вывозящие лес, видят перед собой только прибыль. Они продают древесину разных сортов в среднем от 100 $ за куб. Объемы поставок огромные, бизнес налажен, причем не всегда по белому, т.к. Минприроды фиксирует больший объем вырубки, по сравнению с прописанными в таможенных документах данными. В итоге на этом бизнесе достойно зарабатывают единицы, а государство просто недополучает необходимые налоговые отчисления от продажи природных ресурсов.

Математика процесса простая. Если мы возьмемся перерабатывать лес, а не гнать в Китай кругляк и обратно покупать спички и бумагу, то заработок предпринимателей деревообрабатывающей отрасли начнет исчисляться другими суммами. Строганные пиломатериалы из сосны уже ценятся в два раза дороже, чем сырье.

Ценник на профилированную доску выше в 3 раза. Очевидно, что приложив разум и умение, заручившись надежной государственной поддержкой, мы сможем сделать отрасль в разы прибыльнее».

Лишит ли отрасль дохода?

«То, в каком положении лесозаготовка и его переработка находятся сейчас — это каменный век. Многие предприятия наладили работу лишь пилой и топором. В одночасье обязать их свернуть деятельность не получится, так как, наемные сотрудники таких производств просто останутся без средств к существованию. Перепрофилировать компании — задача затратная.