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Решить вопрос с вывозом древесины можно было бы не так радикально, считают эксперты

Россия, следуя поручению президента, прекращает экспорт древесины с 2022 года. Эксперты считают, что к решению проблемы можно было бы подойти по-другому.

Комментирует Сергей Демин, заместитель председателя Партии Роста, эксклюзивный представитель и импортёр элитного чая «МЛЕСНА» в Россию

Об ущербе для экономики от вывоза леса в Китай

«Сейчас компании, вывозящие лес, видят перед собой только прибыль. Они продают древесину разных сортов в среднем от 100 $ за куб. Объемы поставок огромные, бизнес налажен, причем не всегда по белому, т.к. Минприроды фиксирует больший объем вырубки, по сравнению с прописанными в таможенных документах данными. В итоге на этом бизнесе достойно зарабатывают единицы, а государство просто недополучает необходимые налоговые отчисления от продажи природных ресурсов.

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Математика процесса простая. Если мы возьмемся перерабатывать лес, а не гнать в Китай кругляк и обратно покупать спички и бумагу, то заработок предпринимателей деревообрабатывающей отрасли начнет исчисляться другими суммами. Строганные пиломатериалы из сосны уже ценятся в два раза дороже, чем сырье.

Ценник на профилированную доску выше в 3 раза. Очевидно, что приложив разум и умение, заручившись надежной государственной поддержкой, мы сможем сделать отрасль в разы прибыльнее».

Лишит ли отрасль дохода?

«То, в каком положении лесозаготовка и его переработка находятся сейчас — это каменный век. Многие предприятия наладили работу лишь пилой и топором. В одночасье обязать их свернуть деятельность не получится, так как, наемные сотрудники таких производств просто останутся без средств к существованию. Перепрофилировать компании — задача затратная.
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В предложении президента прозвучали предложения о доработке законодательной базы и назначении специальных контролеров — государственных лесных инспекторов. Все бы хорошо, но энтузиазм у инвесторов это вряд ли вызовет. Развернуть доходные производства помогут специальные режимы налогообложения для заинтересованных предпринимателей, выгодные условия для приобретения недвижимости, беспрепятственный доступ к энергоресурсам и много другое. Это уже следующий шаг.

Максим Валецкий, член ФПС Партии Роста, председатель совета директоров компании Mr.Doors:

«Введение запрета на вывоз из России необработанных лесоматериалов можно было избежать, если бы у нас действовала эффективная система контролируемой продажи древесины и восстановления лесов.

Не уверен, что запрет на вывоз — это самый эффективный способ решения проблемы. На мой взгляд, легче было навести порядок в этой сфере и сохранить статью доходов от экспорта.

Сейчас в мебельной отрасли спрос растет и ощущается нехватка материалов — плит ДСП, фасадов, других отделочных материалов. Производственные мощности работают при полной нагрузке. Но как такового, дефицита именно древесины пока не ощущается. Все-таки в производстве мебели, в отличие, скажем от деревянного домостроительства, массив используется не так активно, его доля не превышает 10%. В основном, там используются композитные материалы и несортовая древесина.

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Таким способом государство старается привлечь в деревообработку инвестиции, создать новые рабочие места, но иностранные инвесторы идут не туда, где лес, а туда, где есть рынок сбыта. Есть некое правило, например, для размещения завода по производству ДСП — он не должен быть дальше 500 км от крупных потребителей, иначе вы будете много терять на транспортировке.

Например, компания „Эггер“ построила в России уже два завода, но не в Сибири, где древесины больше, а в Ивановской и Смоленской области, потому что их продукция потребляется в основном в европейской части страны. России нужно использовать те возможности, которые у нас есть — это большие пространства, которые позволяют выращивать лес и продавать его цивилизованным способом.

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Например, Новая Зеландия ежегодно наращивает экспорт леса в Китай. Там плантационное производство древесины поставлено на поток и приносит ощутимый доход в бюджет».

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