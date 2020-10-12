Надежда умирает последней. Новый проект о сохранении ЕНВД внесен в Госдуму

В Госдуму поступил законопроект № 1033331-7, который предусматривает продление вмененки до 2024 года.

Все уже сбились со счета — сколько было этих проектов в последнее время. Всякий раз Правительство дает на них отрицательные отзывы.

Авторы этого свежего проекта — депутаты Ленинградской области.

В пояснительной записке отмечается, что ПСН в качестве замены ЕНВД — это не лучший вариант.

В Ленобласти, например, этот режим не очень популярен среди ИП. Если некоторые поселения, где не числится вообще ни одного налогоплательщика ПСН. Кроме того, юрлица этот режим применять не могут.

Что касается УСН, то настороженное отношение малого бизнеса к упрощенке связано с неизбежными затратами на ведения учета.

Да и местные бюджеты пострадают, лишившись доходов от ЕНВД.

Таким образом, предлагаемое законопроектом изменение о продлении применения ЕНВД до 2024 года затрагивает интересы большого количества предпринимателей и местные бюджеты, говорится в записке.

К пакету с проектом прилагается заключение Правительства, которое (ничего удивительного) — отрицательное.