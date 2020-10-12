Родителям школьников на дистанционке предлагают давать больничные

В Госдуме предлагают дать больничные родителям, чьи дети находятся на дистанционном обучении. Или на внеплановых каникулах.

С инициативой выступила фракция ЛДПР, о чем сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и расширить перечень случаев, при которых назначают пособие. Так, оно должно начисляться одному из родителей или законному представителю школьника в возрасте до 14 лет за все время дополнительных каникул.

«В случае введения внеплановых карантинных каникул в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране многие родители обучающихся детей в возрасте до 14 лет лишены такой возможности и вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и обеспечения их безопасности в период каникул. При этом работнику не всегда удается договориться с работодателем о предоставлении дополнительного отпуска», — пояснили авторы инициативы.