Кто у кого украл идею по индексации пенсий работающим пенсионерам?

Фракция ЛДПР повторно направила на рассмотрение в Правительство свой законопроект № 967775-7 об индексации пенсий работающим пенсионерам, внесенный в Госдуму еще в июне месяце.

Позиция Правительства на этот счёт, возможно, скорректируется, так как дискуссия уже вышла на иной уровень, отметили в ЛДПР.

«Не исключаю, что на этот раз с учётом всех обстоятельств вокруг индексации, правительство может поддержать нашу инициативу. В этом случае законопроект, уже готовый к рассмотрению, можно предложить на принятие. Главное — своевременно скорректировать параметры федерального бюджета и бюджета ПФР в рамках продолжающегося бюджетного процесса», — отметил представитель партии Ярослав Нилов.

Напомним, недавно Президент после встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым дал кабмину получение проработать этот вопрос. В минувшую пятницу с аналогичным предложением выступила «Единая Россия».

Кстати, в ЛДПР заявили, что из идею воруют:

Законопроект ЛДПР, касающийся индексации пенсий работающим пенсионерам, в Госдуме решили преподнести как идею эсеров и партии власти. ЛДПР требует, чтобы представители других парламентских партий прекратили воровать наши идеи, выдавая их за свои.