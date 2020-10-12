Сегодня подаются сведения о сотрудниках на удаленке. Собираем распространенные ошибки

Сегодня, 12 октября, все работодатели, кому предписали отправить не менее 30% работников на удаленку, обязаны подать отчеты через специальный сервис на сайте мэрии. Сервис периодически лежит.

Как пишут в комментариях на «Клерке», сделать это удается не всем, люди столкнулись с трудностями.

Вот какие ошибки встречаются:

«Сегодня. 12.10.2020 все попытки отправить форму провалились, портал не принимает файл с формулировкой о том, что некорректен юрадрес. Менял всяко, копировал-вставлял из ЛК ФНС, из СБиС, записывал вручную — фиг! Как быть теперь, не знаю. Может, на е-мэйл им как-то отправить?».

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Кому-то ошибку по проверке корректности сведений об организации выдает:

«По сто раз перезаполнял форму этого отчёта. Все писал в новом образце. Все равно пишет одну и туже ошибку: Непредвиденная ошибка во время проверки корректности информации об организации Уже как только не пробовал».

На вопрос одного из прокомментировавших, что делать, если ЭЦП нет, уже более опытные пишут:

«Делать ЭЦП, или использовать ту по которой сдаёте отчётность! Но даже наличие ЭЦП и личного кабинета на мос.ру не даёт гарантии, что отчёт получится сдать».

То, что нужно делать ЭЦП вызывает у людей возмущение:

«Нет ЭЦП. Я обязана делать. причем срочно? Это вообще, как, нормальный подход? Чтобы сообщить, что единственный работник директор сам себя отправил на удаленку. Это ж бред невероятный».

Ну да, звучит как бред. Однако штрафы в 300 000 руб. за непредоставление звучат не хуже.