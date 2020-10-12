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Сегодня подаются сведения о сотрудниках на удаленке. Собираем распространенные ошибки

Сегодня, 12 октября, все работодатели, кому предписали отправить не менее 30% работников на удаленку, обязаны подать отчеты через специальный сервис на сайте мэрии. Сервис периодически лежит.

Как пишут в комментариях на «Клерке», сделать это удается не всем, люди столкнулись с трудностями.

Вот какие ошибки встречаются:

«Сегодня. 12.10.2020 все попытки отправить форму провалились, портал не принимает файл с формулировкой о том, что некорректен юрадрес. Менял всяко, копировал-вставлял из ЛК ФНС, из СБиС, записывал вручную — фиг! Как быть теперь, не знаю. Может, на е-мэйл им как-то отправить?».

Кому-то ошибку по проверке корректности сведений об организации выдает:

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«По сто раз перезаполнял форму этого отчёта. Все писал в новом образце. Все равно пишет одну и туже ошибку: Непредвиденная ошибка во время проверки корректности информации об организации Уже как только не пробовал».

На вопрос одного из прокомментировавших, что делать, если ЭЦП нет, уже более опытные пишут:

«Делать ЭЦП, или использовать ту по которой сдаёте отчётность! Но даже наличие ЭЦП и личного кабинета на мос.ру не даёт гарантии, что отчёт получится сдать».

То, что нужно делать ЭЦП вызывает у людей возмущение:

«Нет ЭЦП. Я обязана делать. причем срочно? Это вообще, как, нормальный подход? Чтобы сообщить, что единственный работник директор сам себя отправил на удаленку. Это ж бред невероятный».

Ну да, звучит как бред. Однако штрафы в 300 000 руб. за непредоставление звучат не хуже.
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А вот кому-то удалось:

«По одной из трёх фирм отправила через мос.ру с ЭП. Указывала только номера мобильных. Приняли. На номера домашних телефонов ругается. Инфу про авто, стрелки и соцкарты ваще не заполняла».

Еще выдает ошибку со СНИЛС:

«В кабинете юрлица на мос ру не могу сделать отчет. Пишет СНИЛС неправильный. Везде все перепроверили. Все есть. Никто не сталкивался?».

А вот небольшой лайфхак, возможно, и предыдущий случай как раз из этого:

«У нас всё сегодня приняли. Два дня билась над ошибкой — „не верный ИНН/ОГРН“, даже в службу поддержки писала (не ответили). Проверяла всё визуально десять раз с ЕГРЮЛ, копировала прямо из личного кабинета после входа по ЭЦП название и прочее. Оказалось вот что — при копировании в Эксель к ИНН прицепился пробел. Визуально не видно, а сегодня от отчаяния по всем ячейкам стала проходиться и увидела этот дурацкий пробел. Может, кому-то поможет».

Можно данные сначала в прогармме MS Word проверить со включенными не печатаемыми знаками. Убрать все лишнее, при необходимости, и вставить.

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Коллеги, кто еще с чем столкнулся? Рассказывайте!

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