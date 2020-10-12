Ломбарды будут внесены в реестр ЦБ

Все ломбарды будут внесены в реестр Центробанка, неучтённые компании будут считаться нелегальными и им запрещено использовать в своём названии слово «ломбард».

Аналогичные правила установлены для микрофинансовых и микрокредитных организаций. Закон с такими требованиями вступает в силу 12 октября, напоминает «Парламентская газета».

В законодательстве также закреплено, что ломбарды могут выдавать краткосрочные займы гражданам только под залог их личного движимого имущества, а сумма займа не может превышать оценочную стоимость заложенной вещи. При этом ломбардам позволено сдавать в аренду собственные помещения и выступать в роли банковского платёжного агента. Привлекать средства они могут только от своих акционеров. Не вправе теперь открывать ломбард люди, ранее привлечённые к ответственности за махинации при банкротстве.

Время работы ломбардов увеличено на три часа — они могут работать с 8.00 до 23.00.