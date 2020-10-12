До 1 апреля 2021 малый бизнес должен сдать новый статотчет

Весной 2021 года Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса. На основе информации, полученной в ходе исследования, будут приниматься государственные решения и программы поддержки, сообщили в «Опоре России».

Для того, чтобы принять участие в экономической переписи необходимо до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в электронном виде с помощью:

портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);

интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи);

операторов электронного документооборота.

Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в орган статистики в вашем регионе или отправки по почте.

В «Опоре России» утверждают, что заполнение отчета займет не более 10 минут.

Экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в 5 лет и участие в ней является обязательным.

Напомним, ранее Росстат утвердил новые отчеты для проведения сплошного статнаблюдения за малым и средним бизнесом.