Использование туалетной бумаги должно быть строго по назначению, считают в налоговых инспекциях

Кризис оказался настолько всепоглощающим, что даже в налоговых инспекциях это нашло отражение в лице жесткой экономии. Иначе как объяснить объявление об использовании туалетной бумаги строго по назначению?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Требования, запросы пояснения. А ларчик то просто открывался😂».

«Сегодня мой коллега ездил на мероприятия налогового контроля в ИФНС № 8 по г. Москве.. Бедолаги. Может скинемся? 😂😂😂» - пишет подписчик, запостивший картинку на своей странице.

Как бы не началось, что благодарности сотрудникам понесут в новой «мягкой» валюте. Которая вдруг стала «твердой».

А вот что в комментариях пишут:

«17-я налоговая просила приходить со своей бумагой, чтобы документ мне распечатать».

Подобная практика распространена, судя по всему, во многих налоговых:

«Так в Новосибирске я была в нескольких ИФНС, и там всегда просят приходить с бумагой, если надо что то распечатать»

Вообще, этим еще судебные приставы грешат.

Кто-то шутит, что предписание без пояснений:

«А где пояснения к документу? Что считается в НК по назначению, а что нет?».

Другой комментатор предположил, что это нужно в Управление запрос писать:

«Это надо в Управлении согласовывать, думаю».

И еще предположение, касаемо назначения бумаги:

«Боже мой!!! Неужели они на туалетной бумаге требования печатают, чтобы по юрадресам рассылать?!:-)».

А вот еще что могут попросить налоговики при визите:

«Не помню уже в какой налоговой было, но вот давно еще пришла в налоговую и там мне заявили прямо списком что мы им должны привести, чтобы было ИМ хорошо: помню что принтер, бумагу офисную и еще какую-то канцелярку. В общей сложности, чтобы не менее 40 тыс. А вопрос-то у меня был какой-то пустяковый. То ли сверка (тогда еще в налоговые ходили со всеми своими данными и у инспектора сверяли), то ли еще что-то...».

Времена меняются, меняются и запросы. Теперь, наверное, еще и такую бумагу нужно будет нести. Сразу упаковками. А то мало ли, кто не по инструкции использует.