Правительство пока не собирается переходить на удаленку

В правительстве опровергли сообщения о переводе сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу.

«Эта информация не соответствует действительности. Правительство продолжает работать в штатном режиме», — сообщили изданию в пресс-службе кабмина.

Ранее на интернет-ресурсе «Открытые медиа» со ссылкой на источники в Белом доме писали, что чиновников переводят на удаленку:

«Чиновников переводят на удалённый режим работы, им выдадут служебные SIM-карты и компьютеры для защищённого доступа к правительственной системе электронного документооборота. Бумажный документооборот практически полностью прекращается. Командировки приостанавливаются и допускаются только в чрезвычайных случаях по личным разрешениям министров» — пишет интрнет-издание.

Хотя, чего такого-то, ну перевели бы, как это делали весной.