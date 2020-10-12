С 1 октября перевозчиков могут штрафовать за неприменение ККТ. Или не могут?

Новосибирские налоговики напомнили, что с 1 октября истек мораторий на привлечение к ответственности за неприменение ККТ при перевозке пассажиров общественным транспортом.

Федеральным законом от 03.07.2019 № 171-ФЗ было приостановлено до 1 октября 2020 действие частей 2-4 и 6 статьи 14.5 КоАП в отношении применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов водителями или кондукторами в салоне транспортного средства при реализации проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте.

Тем самым перевозчики были освобождены от административной ответственности за нарушение законодательства о применении ККТ. С 1 октября 2020 года срок действия данного моратория истек. Таким образом, в настоящее время налогоплательщики, осуществляющие услуги по перевозке пассажиров в общественном транспорте могут быть привлечены налоговыми органами к административной ответственности.

Однако в своем сообщении новосибирские налоговики забыли упомянуть о том, что до конца года действует мораторий на проверки применения ККТ. Он введен Приказом ФНС от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@. А без проверки как оштрафовать?