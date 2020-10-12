Смена ОКВЭД после 1 марта не даст права применять нулевые ставки по взносам

Минфин пояснил, в каком случае организация имела право на нулевую ставку взносов во 2 квартале 2020 года.

Тарифы страховых взносов в размере 0% в апреле, мае и июне 2020 года, имеет право применять субъекты МСП, ведущие деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии.

Согласно пункту 2 постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» осуществление организациями в соответствующей сфере деятельности, наиболее пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, определяется по коду основного вида деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 2020 года.

Если код был внесен после этой даты, например, 22 июня, как у автора вопроса, то применять нулевые тарифы нельзя.

Такое разъяснение приведено в письме № 03-15-06/84936 от 29.09.2020 г.