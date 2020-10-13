Какие выплаты при увольнении не облагаются НДФЛ

Компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, предусмотренные коллективным или трудовым договором, освобождаются от НДФЛ в сумме, не превышающей в целом 3-кратный размер среднего месячного заработка (6-кратный для Крайнего Севера) — пункт 1 статьи 217 НК.

Суммы вышеуказанных выплат при увольнении, превышающие трехкратный размер (шестикратный размер) среднего месячного заработка, подлежат обложению НДФЛ.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-04-06/82897 от 22.09.2020.

Доходы налогоплательщика, не поименованные в статье 217 НК, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на общих основаниях.