Ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов ужесточили

Глава Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.

Это позволит ужесточить ответственность за незаконный вывоз таких материалов, указывается на сайте Кабмина.

Решение связано с тем, что недобросовестные экспортёры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. В отдельных случаях это позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу.

Дополнение перечня исключит такую возможность: за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тыс. рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.