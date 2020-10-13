Борис Титов: заведения общепита могут потерять 20% выручки из-за запрета кальянов

Заведения общественного питания рискуют потерять около 20% выручки из-за запрета курения кальянов в общественных местах.

Об этом говорится в письме уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова в адрес министра экономического развития Максима Решетникова.

«В условиях посткороновирусного кризиса, когда речь идет о выживании субъектов малого и среднего предпринимательства, по оценкам руководителей предприятий сферы общественного питания, их компании потеряют примерно 20% от оборота», — говорится в письме Титова, выдержку из которого привели ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

С 30 октября 2020 года вступает в силу поправки к закону от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». По нему электронные сигареты, вейпы, кальяны приравниваются к табачным изделиям. То есть теперь кальяны и электронные сигареты нельзя будет курить в общественных местах, как и обычные сигареты.

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Титов считает, что решением могло бы стать разделение залов для курящих кальян и некурящих. Однако федеральный закон указывает на полный запрет курения кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания. Вторая проблема, по его мнению — это работа стационарных кальянных, находящихся не на базе объектов общепита. После вступления поправок в законную силу, необходимо будет присвоить им код по ОКВЭД , который корректно отражает вид их экономической деятельности.

В связи с этим аппарат уполномоченного совместно с бизнесом сформировал ряд предложений. В частности, предлагается «регламентировать определение „кальянного клуба“ как специализированного помещения с усиленной системой вентиляции и входом строго с 18 лет, отвечающего требованиям федерального и регионального законодательства, а также правилам противопожарной безопасности». Среди других предложений — создать отдельный код ОКВЭД для указанного вида деятельности, а также «внести изменения в действующие нормы СанПиН, пожарной безопасности, с целью детализации требований к помещениям кальянных клубов». Особое внимание предлагается уделить системе вентиляции помещений.