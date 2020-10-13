В Роспотребнадзоре не видят смысла приостановки работы предприятий и блокирования экономики из-за роста числа больных

Глава Роспотребнадзора не видит смысла в приостановке работы предприятий из-за роста числа заболевших коронавирусом.

«Именно вот этот опыт работы системы в целом для населения всей страны и для населения целого ряда других стран — а мы взаимодействуем, помогаем 40 странам в мире на сегодняшний день — позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно и говорить, что несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим», — сказала Попова на конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».