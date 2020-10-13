Даны рекомендации работодателям по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор дает рекомендации и для тех, кто продолжает работать в офисе, в целях профилактики распространения коронавируса.

Это все те же прописные истины:

ввести гибкий график работы сотрудников организации;

установить индивидуальный режим работы сотрудников (время прихода и ухода) для разгрузки общественного транспорта в утреннее и вечернее время;

обеспечить оптимальный режим работы: сократить массовые мероприятия, совещания, конференции; отменить командировки, за исключением носящих неотложный характер;

не допускать к работе работников с признаками респираторного заболевания (входная термометрия);

проветривать кабинеты;

обеспечить средствами для дезинфекции рук;

проводить регулярную качественную уборку в помещениях с помощью дезинфицирующих средств — каждые 2 часа.

В Москве 30% сотрудников отправляют на удаленку в обязательном порядке. В других регионах (к примеру, в Забайкалье) — при наличии возможности.