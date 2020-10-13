Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Даны рекомендации работодателям по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор дает рекомендации и для тех, кто продолжает работать в офисе, в целях профилактики распространения коронавируса.

Это все те же прописные истины:

  • ввести гибкий график работы сотрудников организации;
  • установить индивидуальный режим работы сотрудников (время прихода и ухода) для разгрузки общественного транспорта в утреннее и вечернее время;
  • обеспечить оптимальный режим работы: сократить массовые мероприятия, совещания, конференции; отменить командировки, за исключением носящих неотложный характер;
  • не допускать к работе работников с признаками респираторного заболевания (входная термометрия);
  • проветривать кабинеты;
  • обеспечить средствами для дезинфекции рук;
  • проводить регулярную качественную уборку в помещениях с помощью дезинфицирующих средств — каждые 2 часа.

В Москве 30% сотрудников отправляют на удаленку в обязательном порядке. В других регионах (к примеру, в Забайкалье) — при наличии возможности.

📌 Реклама
⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама