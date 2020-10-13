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Мужчины после отпуска по уходу за ребенком смогут освоить новую профессию за счет ЦЗН

Мужчинам дадут право на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования после отпуска по уходу за ребенком.

Соответствующий законопроект № 1034607-7 внесен сегодня в Госдуму.

Речь идет о бесплатном переобучении по направлению ЦЗН. Сейчас такое право есть только у женщин.

Принятие предлагаемых изменений позволит устранить юридическую коллизию между Законом о занятости, где право на переобучение прописано только для женщин и ТК РФ, где прописано право мужчин на отпуск по уходу за ребенком.

Автор проекта – депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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