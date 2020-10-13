Законопроект о новых правилах формирования правительства прошел первое чтение

Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект «О Правительстве РФ», связанный с поправками в Конституцию, сообщается на сайте нижней палаты. В частности, он устанавливает новый порядок формирования правительства.

Согласно документу, председатель правительства, его заместители и федеральные министры (за исключением «силового блока») будут назначаться Президентом после того, как их кандидатуру утвердит Госдума. Министров «силового блока» — Минобороны, МВД, МЧС, Минюста, МИДа — президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации.

Кандидатуру председателя правительства будет выдвигать президент, а кандидатуры вице-премьеров и министров — председатель правительства. Президент будет обязан назначить их на должность, но имеет право их потом отстранить.

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Представление по кандидатуре Председателя Правительства вносится в ГД главой государства: не позднее 2-недельного срока после вступления в должность вновь избранного Президента, или после отставки Правительства, или в течение 1 недели со дня отставки Председателя Правительства РФ.

В случае трехкратного отклонения ГД кандидатур Председателя Правительства, его заместителей или федеральных министров — Президент вправе назначить их без утверждения парламентом.

Глава государства, в соответствии с проектом закона, может отправить в отставку Председателя Правительства без роспуска самого Правительства.

В случае выражения недоверия Правительству Государственной Думой, Президент вправе объявить об отставке Правительства либо не согласиться с решением парламента. При повторном в течение 3-х месяцев выражении недоверия Президент либо объявляет об отставке Правительства, либо распускает Государственную Думу и назначает выборы.