Маткапитал предложили проиндексировать задним числом

Материнский капитал каждый год должен индексироваться на уровень инфляции, но в 2015 году индексацию временно заморозили.

Вплоть до 2020 года размер маткапитала равнялся 453 026 рублям.

При этом в 2015 году инфляция составила 12,9 %, в 2016 году — 5,4 % и по несколько процентов в последующие три года.

«Получается, что государство сэкономило на семьях с детьми немалые деньги. Пора бы погасить этот долг», — предложил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«СР» внесла в Госдуму законопроект № 1034859-7, отменяющий заморозку индексации маткапитала.

Предлагается пересчитать маткапитал с учётом индексации за прошедшие пять лет задним числом.

«Благодаря этому многие семьи смогут снизить долг по ипотеке или наконец-то решатся на приобретение нового жилья. Тем более, сегодня мы наблюдаем тяжелейшую ситуацию из-за коронавируса, и такая прибавка будет своевременной и с точки зрения развития экономики — деньги в конечном счете пойдут в реальный сектор, в сферу строительства жилья», — заявил Миронов.

Также проектом предлагается сделать выплаты материнского капитала бессрочными.