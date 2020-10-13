Уплатил штраф — судимости не будет. Часть экономических преступлений переведут в разряд проступков.

Пленумс ВС утвердил законопроект, переводящий часть экономических преступлений в разряд уголовных проступков. При этом, при уплате штрафа, судимости у предпринимателя не появится.

«В настоящее время в Уголовном кодексе Российской Федерации насчитывается более 70 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а число осужденных за эти преступления в 2019 году составило 26 418 человек. Свыше 16 процентов из них (4 448 лиц) осуждены за преступления в сфере экономики, — говорится в пояснительной записке. — С учетом изложенного в законопроекте из числа преступлений небольшой тяжести к категории уголовного проступка отнесены деяния, за которые закон не предусматривает наказание в виде лишения свободы».

Из числа уголовных проступков исключаются налоговые и иные преступления в сфере экономической деятельности: в том случае, если по закону лицо, совершившее соответствующее деяние, подлежит освобождению от уголовной ответственности при условии возмещения причиненного ущерба.

По материалам «РГ».