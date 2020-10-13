ЦБ начинает общественные консультации о выпуске цифрового рубля

ЦБ сообщил о начале общественных консультаций о выпуске цифрового рубля. Об этом регулятор сообщает на своем официальном сайте.

«Многие центробанки активно обсуждают введение цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ; central bank digital currencies, CBDC). Отвечая на меняющиеся потребности граждан и бизнеса, Банк России проводит оценку возможностей и перспектив выпуска цифрового рубля. Эта работа будет идти в тесном контакте с обществом» — сообщает ЦБ.

Рассказали там и о том, что такое цифровой рубль:

«Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России будет выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличным и безналичным рублям). У граждан появится возможность зачислять цифровые рубли на свои электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к Интернету (то есть в офлайн-режиме)».

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Предполагается, что цифровой рубль можно будет лекго конвертировать в обычные наличные деньги:

«Граждане и предприятия исходя из своих потребностей смогут свободно переводить деньги из одной формы в другую — то есть из цифрового рубля в наличные или на счет в банке и обратно».

Но для этого потребуются специальные технологии:

«При этом необходима разработка специальных технологий, которые обеспечат возможность использования цифрового рубля в офлайн-режиме. Тогда цифровой рубль сможет объединить в себе преимущества и наличных, и безналичных денег».