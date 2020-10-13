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Как же быть после отмены ЕНВД? Приглашаем на бесплатный вебинар

В Госдуму все ещё вносятся проекты по продлению ЕНВД, но, честно сказать, надежд на его продление все меньше. А значит, пора уже выбрать, как жить дальше.

Центр обучения «Клерка» и Эмилия Гуторова, руководитель компании «Ваш бухгалтер», профессиональный бухгалтер, налоговый эксперт, приглашают на бесплатный вебинар «Как выбрать новый налоговый режим из-за отмены ЕНВД».

На вебинаре будет обсуждаться:

  • Сервис ФНС «Выбор подходящего налогового режима».
  • Варианты замены ЕНВД для ИП.
  • Варианты замены ЕНВД для ООО.
  • Как и когда перейти на новый налоговый режим.
  • Практические примеры перехода.

Записывайтесь прямо сейчас! Участие бесплатное!

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