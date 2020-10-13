Как же быть после отмены ЕНВД? Приглашаем на бесплатный вебинар

В Госдуму все ещё вносятся проекты по продлению ЕНВД, но, честно сказать, надежд на его продление все меньше. А значит, пора уже выбрать, как жить дальше.
Центр обучения «Клерка» и Эмилия Гуторова, руководитель компании «Ваш бухгалтер», профессиональный бухгалтер, налоговый эксперт, приглашают на бесплатный вебинар «Как выбрать новый налоговый режим из-за отмены ЕНВД».
На вебинаре будет обсуждаться:
- Сервис ФНС «Выбор подходящего налогового режима».
- Варианты замены ЕНВД для ИП.
- Варианты замены ЕНВД для ООО.
- Как и когда перейти на новый налоговый режим.
- Практические примеры перехода.
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