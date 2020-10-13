Владельцам сайтов будут грозить штрафы до 15 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию

Госдума приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах до 15 млн рублей для владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную информацию, включая детскую порнографию и экстремистские материалы. Об этом сообщает ТАСС.

После принятия закона, неудаление владельцем сайта или информационного ресурса данных, если такая обязанность предусмотрена законодательством, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц — от 800 тыс. до 4 млн рублей. Аналогичные меры предусмотрены и для провайдеров хостинга. Если указанное правонарушение было совершено повторно, то штраф для граждан составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц — от 4 млн до 8 млн рублей.

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За неудаление информации, содержащей призывы к экстремизму, детской порнографии, а также информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы для граждан составят от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц — от 3 млн до 8 млн рублей. За повторный отказ с граждан взыщут от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, с должностных лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей, с юридических лиц — от 8 млн до 15 млн рублей.

Как указывают авторы инициативы, сейчас закон обязывает провайдеров хостинга и владельцев сайтов удалять запрещенный контент. «В то же время какой-либо ответственности за неисполнение указанных требований федерального закона для вышеперечисленных физических и юридических лиц не установлено, что порождает правовую неопределенность и создает условия, способствующие нарушению законодательства», — отмечается в пояснительной записке.