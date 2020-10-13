С незаконного предпринимателя нельзя взыскать фиксированные страховые взносы

При ведении предпринимательской деятельности без официальной регистрации есть риск доначисления не только налога на доходы физлиц (НДФЛ), но и НДС. А могут ли доначислить страховые взносы в фиксированном размере? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме от 05.10.2020 № БС-4-11/16209@.

Судя по вопросу, заданному ФНС, после проведения выездной проверки физическому лицу, не являющемуся ИП, вменили доход, квалифицированный как полученный от предпринимательской деятельности.

Налоговики в письме указывают, что фиксированные страховые взносы должны уплачивать индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, зарегистрированные в установленном порядке. Исчисление взносов начинается с даты госрегистрации ИП и до момента его исключения из ЕГРИП.

На основании решения, вынесенного в результате выездной налоговой проверки, госрегистрация ИП не производится. Таким образом, взносы доначислить нельзя.

Более того, если их все-таки доначислят, уплаченные взносы не будут учтены на лицевом счету ПФР, потому что физлицо не является страхователем по пенсионному законодательству.