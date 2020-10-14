Вводится частичная дистанционка в школах. Но младшие школьники после каникул выйдут

Собянин возвращает после каникул учеников 1-5 классов в школы, остальные с 19 октября по 1 ноября будут на дистанционке.

Подходят к концу двухнедельные школьные каникулы. Увеличение каникул дало эффект, но в абсолютном выражении количество заболевших коронавирусом по-прежнему растет, написал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Поэтому Правительство столицы приняло следующие решения:

1️⃣С понедельника, 19 октября, ученики 1-5 классов возобновляют обучение в очном режиме. Школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят на дистанционный режим.

2️⃣Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября работать не будут.

3️⃣Транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен.

4️⃣Правительство Москвы рекомендует негосударственным образовательным организациям принять аналогичные решения.

5️⃣Чтобы защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство. В школы временно пригласят студентов и выпускников пединститутов. А опытные учителя будут контролировать учебный процесс в дистанционном режиме.

Кроме того, когда город начнет получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста (но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания.