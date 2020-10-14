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🔥 С 2021 года поменяются счета для уплаты налогов во всех регионах!

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С 1 января 2021 года ФНС переходит на систему казначейского обслуживания поступлений в бюджеты страны. В связи с этим меняются реквизиты счетов УФК для перечисление налогов, взносов и сборов, администрируемых налоговыми органами.

Полный список новых счетов по регионам вы можете найти в прикрепленном файле.

Обратите внимание на заполнение платежного поручения с новыми реквизитами. Вот пример от УФНС по Республике Карелия

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С 1 января по 30 апреля 2021 года будет действовать переходный период, т.е. будут действовать и старые счета.

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