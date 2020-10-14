Борис Титов: январь 2021 года станет кошмаром для бывших вмененщиков. Есть угроза социального взрыва

Отсутствие мер по смягчению перехода малого бизнеса с ЕНВД на иные режимы налогобложения может привести к социальному взрыву. Об этом заявил сегодня бизнес-омбудсмен Борис Титов в ходе конференции.

Он отметил, что ЕНВД конечно себя изжил и его надо отменять, но не сейчас, когда бизнес и так еле жив, особенно ритейл.

«Многие предприниматели очнутся только после того, как в январе придет первая платежка по налогу, — предупредил Титов. — Сегодня кто-то даже не вникает в эти проблемы: режим выживания, много сложностей прямо сейчас».

«Мы направили в правительство свои предложения по смягчению перехода. Что-то нужно делать, иначе мы получим очень тяжелый январь. Я буквально вчера вернулся из очередной поездки в регион — предприниматели подсчитывают, что должны будут платить в три-четыре раза больше, и говорят, что их бизнес не выживет. А когда люди ощущают, что они уже даже не на грани выживания, а все, конец, ситуация начинает развиваться намного более энергично и остро», — добавил бизнес-омбудсмен.

PS. Не понятно, о какой январской платежке на налоги говорит Титов, и откуда такая платежка должна прийти предпринимателю.