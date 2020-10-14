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Предложили создать «одно окно» для сдачи отчетности

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил создать Единый портал налоговой и статистической отчетности организаций и ИП, который будет работать по принципу «одного окна».

Соответствующее письмо направлено в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова, передает ТАСС.

Портал предлагается создать на базе ФНС.

Объединение всех видов отчетности в одно окно снизит административную нагрузку на малый бизнес, высвободит у предпринимателей дополнительное время и в целом сделает процесс взаимодействия с государством более дружелюбным, отметили в ОНФ.

В ОНФ уточнили, что под принципом «одного окна» понимается возможность представления всех видов отчетности и уплаты налогов налогоплательщиком только в инспекции ФНС по месту учета (месту жительства), включая подачу налоговой, статистической отчетности и уплату налогов по обособленным подразделениям и филиалам. Остальные государственные органы, как отмечается в письме, получат доступ к информации в порядке межведомственного взаимодействия.

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