До 1 марта 2021 могут разрешить оформление детских выплат без справок и хождений по госучреждениям

До 1 октября 2020 была приостановлена норма закона о предоставлении родителями пакета документов для оформления детских выплат.

В целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения короновируса посещение гражданами Управлений Соцзащиты и ПФР для получения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого

или второго ребенка было прекращено, а их назначение осуществлялось без подачи гражданами заявлений.

Эту норму хотят продлить до 1 марта 2021 года. Соответствующий законопроект № 1035872-7 сегодня внесен в Госдуму.

Авторы проекта — депутаты от «Единой России».

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что россиян необходимо навсегда избавить от беготни за справками при получении пенсий и пособий.

«О какой цифровизации может идти речь, если власти сами отменяют удобную и эффективную практику и возвращаются к никому не нужным очередям и бумагам», — отметил политик.