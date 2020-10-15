Налоговики летают на воздушном шаре и ныряют в воду, чтобы доказать, что платить налоги можно и в небе, и в воде

Практика показала, что вносить налоговые платежи можно не только на земле, но и в воздухе, и под водой, заявляют налоговики.

Так, в конце сентября замглавы УФНС по Новгородской области Александр Смирнов погрузился в воду на 10 метров и под водой произвел оплату из Личного кабинета двух платежей в счет уплаты имущественных налогов. Эксперимент показал, что радио — волны отлично проходят под водой.

В начале сентября этот же сотрудник УФНС произвел оплату единого налогового платежа из Личного кабинета налогоплательщика, находясь в воздухе в корзине воздушного шара.

Все эти креативные мероприятия проводились в рамках информационной кампании «Единый налоговый платеж — это удобно!»

Таким образом, для современного добросовестного налогоплательщика нет преград для уплаты налогов, резюмировали в УФНС. Налоги просто и удобно можно оплатить из любой точки, будь то воздух, земля или вода. При этом, обеспечено безусловное соблюдение прав налогоплательщиков.