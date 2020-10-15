Минпромторг объяснил, как формирует список дорогих автомобилей для транспорного налога

Минпромторг пояснил, как составляет список автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом, информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей.

«Мы не ставим специально цель увеличить или уменьшить количество позиций перечня и объективно отражаем ту информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей, которая официально представляется производителями и/или уполномоченными лицами производителей транспортных средств», — сообщили РИА Новости в Минпромторге.

Речь идёт о перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей.

Новый перечень будет размещён до 1 марта следующего года.

Согласно данным министерства, по состоянию на март 2020 года в перечень легковых автомобилей, стоимость которых от 3 до 5 миллионов рублей, входит 23 марки, среди которых BMW, Cadillac, Volvo, Toyota. Такие авто облагаются транспортным налогом с коэффициентом 1,1, но лишь до тех пор, пока не прошло три года с их выпуска. Автомобили стоимостью от пяти до десяти и выше десяти миллионов рублей облагаются двойным и тройным налогом, соответственно.