Роспотребнадзор накажет «Яндекс.Такси» за то, что водители не соблюдают санитарные нормы

Роспотребнадзор выписал 20 протоколов о нарушении таксистами «Яндекс.Такси» московских мер по коронавирусу, сообщается на сайте ведомства.

Было проведено 205 проверок такси за период с 26 сентября по 7 октября, были зафиксированы следующие нарушения:

водители такси не использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки);

транспортное средство не проходило ежедневную дезинфекцию;

не проводилась дезинфекция салона после каждого выполненного заказа;

отсутствовали кожные антисептики для обработки рук;

водители такси не проходят обследование на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР или ИФА-тестирование.

Все нарушения были выявлены у таксистов, работающих через «Яндекс.Такси», отмечается в сообщении. Поэтому его тоже будут штрафовать по по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

Департаменту транспорта города Москвы направлена информация с предложением об отключении такси, работающих с нарушением мер безопасности, от выполнения заказов.