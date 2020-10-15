Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Роспотребнадзор накажет «Яндекс.Такси» за то, что водители не соблюдают санитарные нормы

Роспотребнадзор выписал 20 протоколов о нарушении таксистами «Яндекс.Такси» московских мер по коронавирусу, сообщается на сайте ведомства.

Было проведено 205 проверок такси за период с 26 сентября по 7 октября, были зафиксированы следующие нарушения:

  • водители такси не использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки);
  • транспортное средство не проходило ежедневную дезинфекцию;
  • не проводилась дезинфекция салона после каждого выполненного заказа;
  • отсутствовали кожные антисептики для обработки рук;
  • водители такси не проходят обследование на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР или ИФА-тестирование.

Все нарушения были выявлены у таксистов, работающих через «Яндекс.Такси», отмечается в сообщении. Поэтому его тоже будут штрафовать по по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

Департаменту транспорта города Москвы направлена информация с предложением об отключении такси, работающих с нарушением мер безопасности, от выполнения заказов.

📌 Реклама
⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама