В КоАП пропишут штрафы за продажу поддельных продуктов

Ответственность за продажу или производство фальсифицированных товаров, в том числе продуктов питания, пропишут в обновленном КоАП.

В Минюсте заявили, что появление новой нормы будет способствовать защите как здоровья россиян, так и интересов добросовестных бизнесменов, передает РИА Новости.

«У нас частично в отношении некоторых видов товаров есть специальные составы, например фальсифицированные лекарственные средства... Мы согласились с тем, что в силу важности и вредности такого рода действий следует предусмотреть отдельный, общий состав на оборот или производство фальсифицированных товаров (всех категорий)», — прокомментировал советник министра юстиции РФ Денис Новак.

Поясним, за оборот поддельных лекарств по статье 6.33 КоАП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 5 млн рублей.