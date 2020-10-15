Путин подписал закон о фиксированных взносах ИП на 2021-2023 годы

Президент подписал Федеральный закон от 15.10.2020 № 322-ФЗ, утверждающий на 2021-2023 годы ставки фиксированных взносов для индивидуальных предпринимателей.
Взносы на ОПС составят:
- в 2021 году — 32 448 руб.;
- в 2022 году — 34 445 руб.;
- в 2023 году — 36 723 руб.
Взносы на ОМС составят:
- в 2021 году — 8 426 руб.;
- в 2022 году — 8 766 руб.;
- в 2023 году — 9 119 руб.
По проекту, который разрабатывался год назад, еще до пандемии, взносы в 2021 году на ОПС должны были составить 36 455 рублей, на ОМС — 8 763 рублей. Однако власти решили не повышать размер взносов.
Фиксированные взносы в таком размере платят не только индивидуальные предприниматели, но и другие частнопрактикующие специалисты — адвокаты, нотариусы, оценщики, медиаторы и т.п.