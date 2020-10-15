Продажу товаров банкротами освободили от НДС по требованию Конституционного суда

Подписан федеральный закон от 15.10.2020 № 320-ФЗ с поправками в Налоговый кодекс, принятыми по решению Конституционного суда.

Проблема возникла из-за НДС, которым не облагается реализация банкротами имущества и (или) имущественных прав. В НК нет прямого указания на то, что это касается продажи банкротом результатов его текущей деятельности. Неопределенность возникает в случае, когда должник, признанный в соответствии с законодательством РФ банкротом, продолжает осуществлять текущую хозяйственную деятельность, в процессе которой реализует произведенную им продукцию.

Этот вопрос рассмотрел 19 декабря 2019 года Конституционный суд, который вынес предписание устранить правовую неопределенность.

После вступления в силу нового закона, НДС не будет облагаться реализация товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав должников, признанных несостоятельными, в том числе товаров (работ, услуг), изготовленных и (или) приобретенных (выполненных, оказанных) в процессе хозяйственной деятельности после признания банкротства.