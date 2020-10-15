В Москве хотят ловить нарушителей самоизоляции при помощи дорожных камер. Объявлен тендер на 98 млн

Нарушителей самоизоляции в Москве будут ловить при помощи дорожных видеокамер. ЦОДД объявил тендер на 98 млн рублей.

Информация о тендере появилась на сайте госзакупок:

Речь идет о 59 микроавтобусах на базе Ford Transit и Газель Next, на крыше которых установлены камеры. Сегодня они способны фиксировать лишь 14 составов правонарушений, а в результате модернизации перечень расширят до 64 составов, включая проезд на красный свет, непредоставление водителями преимущества пешеходам, пересечение сплошной линии, движение между полос, ряд нарушений правила остановки/стоянки, пишет «Коммерсантъ».

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Кроме того, к этим правонарушениям добавят состав, предусмотренный ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Возможность фиксации нарушения по ст. 6.3 КоАП РФ предусматривается на случай, если потребуется вводить контроль за передвижением по городу граждан, обязанных изолироваться (больных, контактировавших с больными и т. д.), поясняет изданию знакомый с ситуацией источник.

Эксперт по системам фотовидеофиксации нарушений Григорий Шухман обращает внимание на то, что камера не позволяет установить личность водителя и пассажиров.

«Идет подмена понятий: движение на транспортном средстве, не внесенном в некую базу, приравнивают к нарушению самоизоляции его собственником»,— говорит он.

Кроме того, эксперт считает, что нельзя наказывать с помощью камер по ст. 6.3 КоАП РФ — это не предусмотрено кодексом.