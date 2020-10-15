Столичная мэрия обещает пока не штрафовать нарушителей самоизоляции с помощью камер

Мэрия Москвы пока не планирует использовать дорожные комплексы наблюдения с камерами для выявления и штрафования нарушителей самоизоляции.
«Во время режима самоизоляции камера могла только зафиксировать нарушителя, а инспекторы лично проводили рейды. Новая система позволит автоматически выписывать штрафы тем, кто представляет угрозу инфицирования для других. Передвижные комплексы предполагают такую технологию, однако сейчас она не используется, и у нас пока нет информации, будет ли использоваться в будущем. Это нужно на случай введения новых ограничений из-за роста уровня заболеваемости», — объяснил представитель ведомства.
Цитата по «Интерфакс».
Правда, когда работодателей обязали передавать номера телефонов отправленных на удаленку, власти также обещали не отслеживать нахождение людей. Хотя, 12 октября звонили и проверяли.