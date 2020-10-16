Продажа прав на программы ЭВМ не попадает под ПСН

Передача права использования программ для ЭВМ по лицензионному договору не попадает под патентную систему налогообложения. Такой вывод сделан в письме Минфина № 03-11-11/84771 от 28.09.2020 г.

В соответствии с подпунктом 62 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ ПСН применяется в отношении вида предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг (выполнения работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации.

Согласно статье 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

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Таким образом, поскольку по лицензионному договору одной стороной происходит передача права использования программ для ЭВМ другой стороне, а не оказание услуг (выполнения работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации, индивидуальный предприниматель — правообладатель программ для ЭВМ в отношении такой деятельности не вправе применять ПСН.

В этом же письме Минфин объясняет, что получение патента в одном из субъектов РФ не препятствует заключению договоров с заказчиками из других субъектов. При условии, что ИП ведет деятельность в регионе, где получен патент