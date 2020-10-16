Теперь телефонные мошенники представляются прокуратурой

В Сбербанке обнаружили новую схему телефонного мошенничества — жертве звонит якобы сотрудник прокуратуры, сообщающий, что сотрудники банка под следствием, и предлагающий перевести некую сумму на счет.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на банк.

«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже „представитель прокуратуры“ убеждает клиента перевести деньги на „специальный счет“, который, естественно, принадлежит мошеннику», — описал схему собеседник агентства.

В этом году мошенники особенно активизировались. С начала 2020 года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках обмана, в сравнении с 2019 годом их число выросло более чем вдвое.