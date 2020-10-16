🎈 В 2021 году 31 декабря будет выходной. И еще нас ждут семь длинных праздничных периодов

Опубликовано Постановление Правительства №1648 от 10.10.2020 о переносе выходных дней в 2021 году.

В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов:

с 1 по 10 января (10 дней – с пятницы по воскресенье);

с 21 по 23 февраля (3 дня – с воскресенья по вторник);

с 6 по 8 марта (3 дня – с субботы по понедельник);

с 1 по 3 мая (3 дня – с субботы по понедельник);

с 8 по 10 мая (3 дня – с субботы по понедельник);

с 12 по 14 июня (3 дня – с субботы по понедельник);

с 4 по 7 ноября (4 дня – с четверга по воскресенье).