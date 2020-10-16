31 декабря очень хотят сделать нерабочим днем уже в 2020 году

Сразу в обеих палатах российского парламента хотят сделать 31 декабря нерабочим днем уже в 2020 году.

На «Клерке» сегодня писали о переносе нерабочих дней в 2021 году. В частности, 31 декабря в следующем году будет нерабочим.

Сенатор Сергей Леонов готовит обращение к Мишустину с предложением о статусе 31 декабря в этом году.

«Я готовлю обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о наделении 31 декабря в этом году статусом выходного дня», — сказал Леонов.

Ранее законопроект с таким предложением вносила ЛДПР, но его отклонили. Член фракции Нилов также собрался обратиться в правительство

По материалам «РИА Новости».