Не забудьте уплатить имущественные налоги за своих детей, если они владельцы недвижимости

Несовершеннолетние владельцы квартир, земельных участков и другого недвижимого имущества также признаются налогоплательщиками. Об этом напоминают налоговики Подмосковья. Фактически налоги за детей должны уплачивать их родители или другие законные представители (усыновители, опекуны, попечители).

1 декабря 2020 года – последний день для своевременной уплаты налогов на имущество физических лиц за 2019 год. Если до 1 ноября налоговое уведомление не получено, а облагаемое налогами имущество (транспортное средство, земельный участок, жилое помещение, садовый дом, гараж и т.п.) имеется, это повод обратиться в налоговую инспекцию и уточнить данные.

Кроме того, если налогоплательщик имеет право на льготу, а при расчете налога ее не учли, поскольку информация о льготе не была своевременно получена налоговыми органами, то можно обратиться с соответствующим заявлением, в т.ч. после получения налогового уведомления. По результатам его рассмотрения налогоплательщику пришлют уведомление о предоставлении налоговой льготы либо мотивированное сообщение об отказе.