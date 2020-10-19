Предлагают продлить нулевую ставку НДС на коров, свиней и коз

В Госдуму внесен законопроект № 1038289-7 предлагается продлить срок действия льготной ставки НДС в размере 0% в отношении операций по ввозу и реализации в России племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей, птицы, яйца, а также полученных от них семени и эмбрионов, до 31 декабря 2025 года.

Поясним, сейчас ставка 0 % по таким операциям заканчивает свое действие в 2020 году. С 2021 года льгота отменяется.

В пояснительной записке отмечается, что несмотря на имеющиеся положительные показатели по производству мяса и пищевого яйца птицы в целом, доля использования импортного племенного материала в виде исходных форм на сегодня остается очень высокой. Производство продукции птицеводства осуществляется посредством использования в воспроизводстве генетического материала ведущих транснациональных зарубежных компаний.

Отмена льготной ставки НДС в текущих экономических условиях повлечет увеличение срока окупаемости инвестпроектов, снижение инвестиционной активности в отрасли, конкурентоспособности производимой продукции на мировом рынке, замедление темпов наращивания производства молока.

Авторы проекта — большая группа депутатов из разных фракций Госдумы.