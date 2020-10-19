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❗ Меняются правила заполнения платежек на налоги. Кода «ТР» в поле 106 не будет

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Опубликован Приказ Минфина от 14.09.2020 № 199н, который вносит поправки в Правила заполнения платежек, утвержденные Приказом № 107н.

Сейчас в поле 106 платежки (основание платежа) при погашении задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов (сборов, страховых взносов) указывается код «ТР».

Эта норма отменяется. Также отменяется код «АП» — погашение задолженности по акту проверки, а также коды «ПР и «АР».

Вместо них надо будет указывать код «ЗД».

В поле 108 (номер документа) при этом надо будет указывать:

  • номер требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов) (ТР);
  • номер решения о приостановлении взыскания (ПР);
  • номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (АП); номер исполнительного документа и возбужденного на основании его исполнительного производства (АР).
В случае значения показателя основания платежа равное «ЗД» в номере документа первые два знака обозначают вид документа.

Образцы заполнения показателя номер документа, который является основанием платежа (по коду «ЗД»):

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«ТР0000000000000» — номер требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов);

«ПР0000000000000» — номер решения о приостановлении взыскания;

«АП0000000000000» — номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;

«АР0000000000000» — номер исполнительного документа (исполнительного производства).

Кроме того, в обновленных правилах уточняется, что при составлении платежек в уплату платежей в бюджетную систему РФ за третьих лиц не допускается указание значения ИНН организации, составившей распоряжение, в реквизите «ИНН плательщика».

Если работодатель удержал у сотрудника налог и перечисляет его в бюджет, в платежке нельзя указывать ИНН работодателя. Аналогичные запреты пропишут для банков и Почты, чтобы вместо ИНН клиента они не указывали свой ИНН.
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Эти правила вступают в силу с 2021 года.

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