Теперь при смене пенсионером банка дата выплаты пенсии не изменится

Накануне вступил в силу Приказ Минтруда от 04.09.2020 № 566н, который вносит поправки в Правила выплаты пенсий.

Речь идет о выборе даты выплаты пенсии при смене доставочной организации.

Раньше смена банка, через который перечисляется пенсия, могла повлечь изменения даты её поступления.

«Конечно, это вызывало неудобство, — сказала „Парламентской газете“ заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. — Пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии. Однако раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом — уже 23-го числа».

Теперь же дата поступления денег будет зависеть не от банка, а от условий, которые были установлены по согласованию с пенсионером.

Фактически за пенсионером закрепляется оптимальная с его точки зрения дата доставки пенсии, отметили в Минтруде.