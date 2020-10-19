Проверки масочного режима и удаленной работы сотрудников — теперь новая реальность для бизнеса

Столичный градоначальник предупредил бизнес, что проверки масочного режима и удаленной работы сотрудников — не разовая мера, а новая реальность, в которой предстоит жить бизнесу.

«Бизнес должен понять, что проверки соблюдения масочного режима — не разовая кампания. Это новая реальность, в которой придется жить до окончания пандемии. То же самое — удаленная работа. С понедельника начнем проверять выполнение организациями требования предоставить информацию о переводе части сотрудников на удаленку. А еще через несколько дней — начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы» — сказал Собянин.

Также он отметил, что введение комендантского часа и других ограничений — неприемлемы:

«Крайние меры — введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны» — сказал мэр.

Источник блог Собянина.