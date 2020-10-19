Олег Тиньков продал долю в «Сравни.ру». Покупатели — Baring Vostok и Goldman Sachs

Банкир Олег Тиньков продал свою долю в сервисе «Сравни.ру» в пользу фондов Baring Vostok и Goldman Sachs.
Сумма сделки и доли акционеров не раскрываются, пишут vc.ru.
«Сравни.ру» помогает сравнивать предложения банков и страховых компаний — условия по кредиткам, ипотеке и другим финансовым продуктам. По собственным данным, сайт проекта посещают 8 млн пользователей в месяц.
Клмпанию основал в 2009 году Альберт Попков. В 2014 году она привлекла инвестиции Tinkoff Digital, среди владельцев которой — Тиньков и Goldman Sachs.